В Петербурге прикрыли очередной притон азартных игр

В Петербурге день за днем правоохранители продолжают обнаруживать незаконные площадки для азартных игр.

В этот раз, по версии следствия, 25 марта 2019 года в нежилом помещении одного из домов по Колокольной улице соучастники организовали и проводили турниры по азартным играм, используя для этого 30 компьютеров с установленным в них программами в виде слот-игр.

Им удалось заработать около 60 тыс. рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения, решается вопрос о предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге будут судить жителя Пушкина, который организовал в интернете азартные игры. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре Петербурга, по версии следствия, летом и в октябре текущего года житель города Пушкина организовал азартные игры в помещении одного из домов, расположенных на Петербургском шоссе.