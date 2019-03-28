Возбуждено уголовное дело об избиении полицейского в Петербурге

В Кировском районе Петербурга мужчина ударил полицейского кулаком в лицо. Инцидент произошёл во вторник, 26 марта, около полуночи в одной из квартир дома № 90 на проспекте Стачек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник полиции прибыл на место преступления по вызову о бытовом конфликте. Пытаясь задержать «бушевавшего» 60-летнего мужчину, он получил от него удар кулаком в лицо. После оказания медицинской помощи полицейский продолжил несение службы.

Следственным отделом по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Шлиссельбурге дебошир избил полицейского металлической трубой на территории детсада. В Кировском районе мужчина незаконно проник на территорию детского сада, а когда его пытались задержать полицейские, избил одного из стражей порядка металлической трубой.