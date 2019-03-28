На Сестрорецкой улице горят квартиры жилого дома (видео)

На место прибыли пожарные. Фото:https://vk.com/spb_today
На место прибыли пожарные. Фото:https://vk.com/spb_today

Одновременно горят квартиры в разных частях дома. Пламя вырывается из окон, дым заполонил весь двор.

О пожаре сообщают местные жители. Информация появилась в социальной сети “ВКонтакте” около 13:30. Также очевидцы прислали видео. На нем видно, как огонь вырывается их окон жилого здания на третьем этаже. Одновременно в Приморском районе горят квартиры в разных частях дома.

На место прибыли пожарные. О пострадавших пока не сообщается. Стоит отметить, что на первом этаже здания расположена стоматологическая клиника.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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