На Сестрорецкой улице горят квартиры жилого дома (видео)

Одновременно горят квартиры в разных частях дома. Пламя вырывается из окон, дым заполонил весь двор.

О пожаре сообщают местные жители. Информация появилась в социальной сети “ВКонтакте” около 13:30. Также очевидцы прислали видео. На нем видно, как огонь вырывается их окон жилого здания на третьем этаже. Одновременно в Приморском районе горят квартиры в разных частях дома.

На место прибыли пожарные. О пострадавших пока не сообщается. Стоит отметить, что на первом этаже здания расположена стоматологическая клиника.

Видео: https://vk.com/spb_today