За бездоговорное потребление электроэнергии петербуржец заплатит в 5 раз дороже

В Выборгском районе Петербурга работники ПАО «Ленэнерго» зафиксировали факт несанкционированного потребления электроэнергии.

Владелец двух магазинов в Парголово подключил энергопринимающее устройство, предварительно не заключив соответсвующий договор. В результате своих действий понёс значительный убыток, сообщили в пресс-службе организации.

В ходе рейда по выявлению хищения электроэнергии специалисты ПАО «Ленэнерго» выявили незаконное подключение к электрическим сетям двух магазинов в посёлке Парголово.

Отмечается, что за незаконно потребленную электроэнергию собственник помещений заплатит в 5 раз дороже, чем оплата по показаниям счетчика.

Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Средства взыскали с собственника магазинов в пользу «Ленэнерго» в судебном порядке. После данного инцидента владелец объектов заключил с «Ленэнерго» договор на поставку энергоснабжения.

Ранее Gazeta. SPb сообщали о том, что «Ленэнерго» увеличил процент чистой прибыли на треть.