Студент-зацепер из Ленобласти был пойман на электричке в Царском Селе

После профилактической беседы на зацепера составили протокол об административном правонарушении. Фото: https://riafan.ru

После профилактической беседы на зацепера составили протокол об административном правонарушении. Фото: https://riafan.ru

Студент 21 года забрался на электричку, которая следовала из Антропшино в Петербург. Однако доехать до конечной точки молодой человек так и не смог.

На железнодорожной станции Царское Село Санкт-Петербурга транспортными полицейскими выявлен зацепер. Его обнаружили на составе, который следовал из Антропшино в Петербург. Об этом сегодня сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Зацепер оказался студентом высшего учебного заведения, а также житель Гатчинского района Ленинградской области. Для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств, молодой человек был препровожден в дежурную часть линейного отдела полиции на транспорте.

После профилактической беседы на зацепера составили протокол об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “зацепер” забрался на крышу “Сапсана” и хотел уехать в Санкт-Петербург, но его заметили полицейские.