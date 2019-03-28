Чтобы коллеги по работе «не бесили», нужно общаться

Большую часть людей раздражает в своих коллегах, узнали исследователи, такая привычка как курение. Эксперт считает: внимание на эту особенность обращают те, кто сам не курит, но главная причина всё же в том, что у сотрудников не налажен контакт друг с другом.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование и узнал, что больше всего работников раздражает в коллегах курение — таких оказалось 17%. Респонденты мотивировали выбор именно курения как самой неприятной привычки запахом и постоянными отлучками людей.

Ещё 17% сказали, что их не раздражает в сослуживцах ничего, 17% назвали другие привычки, а 7% — затруднились ответить. А из числа самых раздражающих привычек можно также отметить: сплетни и пустые разговоры (10%), лицемерие и интриганство (5%), лень и безделье (5%), наглость, бесцеремонность и навязчивость (4%), безответственность (4%), постоянные опоздания (3%).

Сотрудник Психоаналитического центра Макарова Светлана Богатырева рассказала Gazeta.SPb, почему именно курение раздражает большую часть респондентов. Она считает, что эта привычка выводит из тебя тех работников, которые «за ЗОЖ», то есть раздражает только тех, кто не курит сам, а такие есть в каждом коллективе. «Кроме того, людям не нравится, что некоторые выходят покурить и тратят время на себя, а не на работу, иными словами – филонят», – считает эксперт.

Согласно данным исследования, такие, казалось бы, опасные для работы качества, как халатность, безответственность и некомпетентность раздражают всего от 2 до 4% людей. Светлана Богатырева полагает, дело в том, что не в каждом коллективе есть такие люди, отсюда и маленький процент. Или дело в том, что не все замечают подобное поведение у коллег.

Также, считает Светлана Богатырева, людям может не нравиться какое-то поведение своих коллег, потому что они просто не могут наладить контакт друг с другом. В частности, рассказывает эксперт, в её коллективе никто никого не раздражает, потому что у людей хорошие отношения друг с другом. Также секрет коллектива без раздражающих моментов в том, что каждый сотрудник занимается своим делом, считает эксперт.

Действительно же вредит рабочему процессу, а не просто портит настроение коллегам, такая привычка как употребление алкоголя, убеждена эксперт.

Чтобы справиться с проблемой неприятных привычек, считает Светлана Богатырева, самим коллегам стоит разговаривать прежде всего с раздражающим сотрудником, пытаться ему объяснять, а не замалчивать напряженную ситуацию. Уже только потом стоит обращаться к руководителю для разрешения конфликта. Руководителю же в свою очередь стоит также поговорить с сотрудником и в случае непонимания провести общее собрание работников и на нем установить четкие правила поведения в коллективе.

Из числа непопулярных привычек коллег, которые выявил SuperJob такие: агрессия, глупость, зависть, занудство, конфликтность, высокомерие, личные разговоры по телефону, общение в соцсетях и мессенджерах.