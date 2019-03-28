Полицейского наказали за акцию с унитазом у Смольного

Правоохранитель не отреагировал на происходящее, за что получил наиболее суровое взыскание.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Речь идет об акции, которая состоялась 10 дней назад. Неизвестный вышел из машины, поставил у здания администрации Санкт-Петербурга белый унитаз с надписью: «Ваше место у параши» и скрылся с места происшествия. Сотрудник ГИБДД, дежуривший в этот момент, не вмешался, за что и был наказан позднее. При просмотре камер видеонаблюдения, начальство старшего лейтенанта решило, что он халатно отнесся к выполнению своих обязанностей на особо важном объекте, передает издание «Фонтанка».

Известно, что акцию провел горожанин, являющийся участником движения «Весна». Его обвиняют в «Мелком хулиганстве», суд над ним пока что не состоялся. Мужчина, если его вину признают, может получить штраф или отправиться за решетку на 15 суток.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что активиста петербургского движения «Весна» подозревают в волне лжеминирований.