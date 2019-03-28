Во Всеволожском районе наказали участкового, принимавшего подарки садоводов

Мужчине подарили форму еще четыре года назад. За это пришлось отвечать только сейчас.
Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Прокуратура проверила, как обстоят дела с коррупцией в поселке Кузьмоловское, и результаты сотрудников правоохранительных органов не порадовали. Выяснилось, что участковый Санников дважды принимал подарки от садоводов. Первый раз в 2015 году – тогда люди купили для него форму, а в 2018 году они помогли ему с колесами. В общей сложности местные жители потратили почти 50 тысяч рублей. Участковому Всеволожского района Ленинградской области уже объявили дисциплинарное взыскание, передает 47news.
Пока что непонятно, будет ли мужчина наказан еще как-нибудь.
Напоминаем, что по данным за 2018 гол, в поселке проживает почти 11 тысяч человек.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по данным Генеральной прокуратуры, за год коррупция в России выросла почти на 10%.