Во Всеволожском районе наказали участкового, принимавшего подарки садоводов

Участковый получил от садоводов колеса и форму. Фото: Балтфото/Андрей Пронин
Участковый получил от садоводов колеса и форму. Фото: Балтфото/Андрей Пронин

Мужчине подарили форму еще четыре года назад. За это пришлось отвечать только сейчас.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Прокуратура проверила, как обстоят дела с коррупцией в поселке Кузьмоловское, и результаты сотрудников правоохранительных органов не порадовали. Выяснилось, что участковый Санников дважды принимал подарки от садоводов. Первый раз в 2015 году – тогда люди купили для него форму, а в 2018 году они помогли ему с колесами. В общей сложности местные жители потратили почти 50 тысяч рублей. Участковому Всеволожского района Ленинградской области уже объявили дисциплинарное взыскание, передает 47news.

Пока что непонятно, будет ли мужчина наказан еще как-нибудь.

Напоминаем, что по данным за 2018 гол, в поселке проживает почти 11 тысяч человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по данным Генеральной прокуратуры, за год коррупция в России выросла почти на 10%.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Всеволожский район коррупция участковый
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