Экс-полицейский пожаловался на ТНТ из-за постельной сцены с пистолетом

Петербуржец считает, что эпизод показывает сотрудника правоохранительных органов извращенцем, что недопустимо.

Об этом стало известно 28 марта. Известно, что телеканал выпустил сейчас сериал «Мертвое озеро». В одном из эпизодов есть пикантная сцена, во время которой полицейский и его девушка используют огнестрельное оружие не по назначению. Увидев, что такое показывают по телевизору, оскорбился бывший сотрудник правоохранительных органов из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости. Его возмутил непрофессионализм героя, а также его неуважительное отношение к пистолету. Моральные страдания он оценил в 50 тысяч рублей.

Чуть позже ТНТ извинился перед зрителем, отметив, что ничьи чувства задеть не собирались. Руководство объяснило, что это – всего лишь сериал, который не ставил перед собой задачу «бросить тень на имидж отечественной полиции».

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