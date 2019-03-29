В Сосновом Бору полиция разыскала мужчину, забравшего дочь у экс-супруги

В Петербурге полицейские нашли мужчину, забравшего к себе ребёнка без предупреждения её матери.
Как стало известно Gazeta. SPb, 25 марта бывший муж забрал дочку, не поставив в известность мать. Взволнованная пропажей ребенка женщина обратилась в полицию Соснового Бора.
Мать сообщила об исчезновении пятилетней дочки. По её предположениям, девочку мог забрать бывший муж.
В процессе расследования полицейские эту догадку подтвердили. Ребенка, действительно, забрал 48-летний экс-супруг, проживающий в Северной столице.
Так как суд не определял регламент общения с дочкой, а мужчина родительских прав лишен не был — то и противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в поджоге автомобиля сотрудницы Смольного в Купчино подозревается ее бывший муж
В Северной столице сотрудники полиция задержала бывшего мужа сотрудницы Смольного. Его подозревают в поджоге машины экс-супруги.