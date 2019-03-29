Станцию метро «Чернышевская» открыли после проведённой проверки

В Петербурге открыли на вход и выход станцию метро «Чернышевская». Утром, 29 марта, там был обнаружен бесхозный предмет — из-за него в метрополитене решили организовать проверку.

В течение часа правоохранители обследовали станцию, сообщили в «Петербургском метрополитене».

Напомним, что информация о закрытии станции поступила около 9 часов утра, а об открытии сообщили спустя час — около 10.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не нашли никаких опасных предметов.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что из-за подозрительной находки станцию метро «Чернышевская» закрыли на проверку.

В Петербурге станция метрополитена «Чернышевская» временно не функционировала. Вход и выход были закрыты из-за обнаружения подозрительного предмета.

Инцидент произошёл сегодня утром, 29 марта. В районе 9 утра было сообщено о закрытии станции. Об этом сообщили в «Петербургский метрополитен».

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку бесхозного предмета.