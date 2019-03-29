По требованию прокуратуры организация трудоустроит инвалидов

Организация не занимается подбором персонала на рабочие места для инвалидов Фото: Pixabay

Организация не занимается подбором персонала на рабочие места для инвалидов Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга по требованию прокуратуры ООО «РОЛЬФ-ЛОДЖИСТИК» устранит нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

В силу закона работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, а также создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации,

— сообщили в городской прокуратуре.

Проверка показала, что организация не руководствуется этими требованиями: на работу принят только один инвалид, что не соответствует установленной квоте.

Отмечается, что ООО «РОЛЬФ-ЛОДЖИСТИК» не организует подбор персонала на рабочие места для инвалидов. Это ведет к ущемлению их прав на трудоустройство.

Директора организации обязали устранить нарушения. Менеджера по кадровому учету привлекли к ответственности.

Прокуратура контролирует процесс устранения нарушений.

Ранее Gazeta. SPb cообщала о том, что нарушение прав детей-инвалидов кончилось для руководства детсадов штрафом.