По требованию прокуратуры организация трудоустроит инвалидов

В Красносельском районе Петербурга по требованию прокуратуры ООО «РОЛЬФ-ЛОДЖИСТИК» устранит нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.
В силу закона работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, а также создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации,
— сообщили в городской прокуратуре.
Проверка показала, что организация не руководствуется этими требованиями: на работу принят только один инвалид, что не соответствует установленной квоте.
Отмечается, что ООО «РОЛЬФ-ЛОДЖИСТИК» не организует подбор персонала на рабочие места для инвалидов. Это ведет к ущемлению их прав на трудоустройство.
Директора организации обязали устранить нарушения. Менеджера по кадровому учету привлекли к ответственности.
Прокуратура контролирует процесс устранения нарушений.
Ранее Gazeta. SPb cообщала о том, что нарушение прав детей-инвалидов кончилось для руководства детсадов штрафом.