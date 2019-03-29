В Петербурге «шутник» ездит со спецсигналами на велосипеде

Петербургский «шутник» Антон, который известен многим пользователям интернета по видеороликам гонок на «Мерседесе» по ночному Питеру, поставил самодельные «мигалки» на велосипед.

В видео, размещенном в Instagram в профиле archi_6.3, видно, как Артур под атмосферное музыкальное сопровождение едет на велосипеде по Миллионной улице. На руле прикреплены импровизированные «мигалки». Герой ролика нарушает правила дорожного движения, что может стать прецедентом для очередной профилактической беседы или штрафа.

Отметим, что ранее сотрудники ДПС уже остановили «шутника» на его автомобиле марки «Мерседес» и серьезно поговорили с нарушителем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что неизвестные «шутники» надели презерватив на Чижика-Пыжика на Фонтанке. Как и чьими стараниями резиновое изделие оказалось на голове птичики, не уточняется.