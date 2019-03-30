Рейтинг: люди выбирают компанию не из-за бренда, а из-за дружбы

По мнению директора по персоналу, главное в работодателе всё же открытость диалогу, а не зарплата. Фото: Pixabay

По мнению директора по персоналу, главное в работодателе всё же открытость диалогу, а не зарплата. Фото: Pixabay

Восемь предприятий Петербурга вошли в в первую сотню лучших компаний Санкт-Петербурга по версии компании HeadHunter. Строительный торговый дом (СТД) «Петрович» рассказал Gazeta.SPb, в чем же секрет удачных взаимоотношений между работником и работодателем.

Ключевая ценность компании – человек в приоритете, и это не просто лозунг, говорит директор по персоналу СТД «Петрович» Ирина Троицына. Сотрудники – это не про должность или функцию. За каждой «штатной единицей» стоит реальный человек со своими чувствами и устремлениями, поэтому в компании готовы услышать каждого.

Самые эффективные способы управления персоналом вытекают из того же. По мнению Ирины Троицыной, основное в этом деле – постоянная коммуникация, свободное общение.

«Совершить ошибку – это не страшно, страшно бездействовать и упускать возможности», – считает Ирина Троицина.

По ее мнению, в первую очередь люди ищут в работодателе стабильность и развитие, а если находят, то остаются с ним надолго. В свою очередь работодатель, который хочет, чтобы его компанию когда-то назвали «лучшей» или хотя бы принимали сотрудники, должен обладать тремя качествами. Это, говорит специалист, честность, инновационность и забота о клиентах и сотрудниках.

Кроме того, важна сама атмосфера в рабочем коллективе, ведь она определяет результат, убеждена Ирина Троицыина. Конечно, обстановка должна быть дружественная – только она подталкивает раскрывать свой потенциал. А чтобы между работодателем и сотрудником не было «напряженки», нужно выполнять обещания, считает специалист.

Бренд же компании, напротив, не сильно влияет на выбор сотрудником места работы. Куда важнее, рассуждает Ирина Троицына, то, как сам человек сопоставляет себя с работодателем, насколько схожи их «ДНК», иными словами. А бренд – лишь способ донести информацию до рынка.

Накануне Gazeta.SPb рассказывала о том, какие восемь петербургских компаний вошли в сотню лучших работодателей Санкт-Петербурга. Именно зарплата, по мнению опрошенного Gazeta.SPb эксперта, оказалась главным при выборе места работы для соискателей.