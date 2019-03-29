В Кронштадте 87 зданий остались без отопления

В Кронштадте 87 домов остались без тепла. Фото: Рixabay

В Кронштадте 87 домов остались без тепла. Фото: Рixabay

В Кронштадте специалисты аварийных бригад проводят замену изношенного участка теплосети, что послужило причиной ограничена подачи теплоснабжения в 87 зданий. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Работы ведутся у дома №34 по посадской улице в Кронштадте.

На сайте «ТЭК СПб» появилась информация, что при плановой проверке тепловых сетей был обнаружен участок трубопровода диаметром 600 мм с высокой вероятностью возникновения дефектов.

Ремонтные работы сотрудники компании планируют закончить к полночи. Горячая вода подается в дома в штатном режиме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов попросил ЖКХ относиться к проблемам города как к своим. Он провел проверку хода ремонтных работ доходного дома Бака. В ходе поездки Беглов встретился с жильцами дома, которые выразили своё недовольство временными сроками и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и реставрации дома.