Умерла режиссер Аньес Варда

Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщает в пятницу, 29 марта, агентство AFP. Отмечается, что причиной смерти Аньес стало онкологическое заболевание, от которого режиссер страдала долгое время.

Аньес Варда представитель новой французской кинематографической волны 1950-х годов.

Ее руке принадлежат такие кинокартины, как «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона» и «Пуэнт-курт». Аньес также сняла множество документальных фильмов «Лица, деревни», «Собиратели и собирательница», «Далеко от Вьетнама» и др.

Помимо этого, француженка написала сценарий к ленте «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

В 2017 году режиссер получила почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что умер режиссер-документалист Юрий Шиллер.