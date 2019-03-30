Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Законопроект рассмотрят в Госдуме Фото: Рixabay
Законопроект рассмотрят в Госдуме Фото: Рixabay

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам. Сейчас документ находится на рассмотрении у депутатов Госдумы.

Информация об этом была размещена на сайте кабинета министров.

В рамках первого законопроекта предполагается внести правки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, работодатель может быть оштрафован, если не позволит работнику сменить зарплатный банк по его заявлению.

Штраф в данном случае может составить от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Второй законопроект предлагает изменить Трудовой кодекс. Речь идёт об увеличении срока за который сотрудник должен уведомить о своём намерении сменить кредитную организацию.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что лучшие работодатели Петербурга привлекают прежде всего зарплатой.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Госдума РФ зарплата россия Трудовой кодекс
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