Власти Ленобласти намереваются объединить поселения региона

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

В правительстве Ленинградской области рассматривают целесообразность объединения небольших поселений с более крупными. Инициатором реформы стал глава региона Александр Дрозденко.

Таким образом, планируется планомерно избавиться от «многоголовой власти», сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

С таким предложением Александр Дрозденко выступил на заседании совета по развитию местного самоуправления.

По мнению губернатора, реформа должна стартовать с нижних ветвей власти. Он отметил, что администрации мелких поселений должны инициировать общественные слушания по вопросу объединения с более крупными.

Кроме того, на заседании председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак сообщила об изменении в статусе Мурино — оно станет городом уже в середине апреля, когда приказ вступит в законную силу.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Ленобласть будет производить пектин.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
александр дрозденко ленинградская область ленобласть мурино
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