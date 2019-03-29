Ленобласть будет производить пектин

Сейчас пектин завозят из других стран. Фото: Pixabay

Сейчас пектин завозят из других стран. Фото: Pixabay

Поставлять яблоки будут южные регионы России, а также Белоруссия.

О том, что в Гатчинском районе планируют построить новый завод, стало известно сегодня, 29 марта. Инвесторы готовы потратить на этот проект четыре миллиарда рублей. Они уверены, что производство пектина – выгодное дело, так как сейчас его в основном закупают за рубежом. Благодаря предприятию в Ленинградской области, россияне получат доступ к отечественному продукту. Самая сложная сторона вопроса — техническая, так как инвесторы хотят производить качественный пектин.

Администрация региона уже дала доброе на строительство завода. Он появится в поселке Дружная Горка. Ежегодно там будет производиться до трех тысяч тон пектина, передает РБК.

Инвесторы уверены, что смогут вернуть вложения уже через семь лет после открытия завода.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ford Sollers компенсирует сотрудникам закрытие заводов 200 млн. долларами.