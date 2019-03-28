Ford Sollers компенсирует сотрудникам закрытие заводов 200 млн. долларами

Компания Ford Sollers выплатит сотрудникам и поставщикам закрывающихся в России заводов около 200 млн. долларов США.

Основные платежи предприятие намерено совершить в течение 2019 года. Большая часть суммы будет направлена на расчет при увольнении сотрудников, при этом точные сроки выплаты компенсаций и их размеры компания озвучит в апреле, сообщили в автоконцерне Ford (Форд).

Напомним, что завод Ford (Форд) во Всеволожске Ленобласти закроют в середине лета, предположительно в июле. Сегодня штат сотрудников предприятия насчитывает около 1 тыс. сотрудников.

Отметим, что компания Ford Sollers (Форд Солерс) образовалась в 2011 г. на паритетных началах. Предприятие занимается производством, импортом и продажей всей продукции Ford на российском рынке. Также «в руках» компании три производственные площадки – во Всеволожске (ЗАО «Форд мотор компани»), Елабуге (ООО «Форд Соллерс Елабуга») и Набережных Челнах (ОАО «Соллерс – Набережные Челны).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дмитрий Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковушек в России.