Спустя три месяца после клинической смерти спортсменка родила на свет ребенка

Португальская каноистка Катарина Секейра произвела на свет ребенка через три месяца после того, как медики признали её мозг недееспособным.

Как передаёт The Sun, женщина была на 19-й неделе беременности, когда её госпитализировали с тяжёлым приступом астмы. Спортсменку ввели в искусственную кому, что спровоцировало ухудшение ее состояния. Спустя пару дней медработники констатировали смерть головного мозга. Инцидент произошёл в декабре 2018 года.

Отмечается, что врачи не переставали поддерживать жизнедеятельность организма Секейры, чтобы она могла выносить ребенка.

Это продолжалось на протяжении 56 дней. После чего медики были вынуждены прибегнуть к кесареву сечению. Через пару часов 26-летнюю пациентку отключили от систем жизнеобеспечения.

Таким образом, на свет появился мальчик по имени Сальвадор. При рождении он весил 1,7 килограмма. Врачи заявили, что его можно считать здоровым ровно в такой же степени, как и «любого другого недоношенного ребенка».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что после гибели ребенка в Неве возбуждено дело.