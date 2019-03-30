Спустя три месяца после клинической смерти спортсменка родила на свет ребенка

Ребенок при рождении весил 1,7 килограмма. Фото: pixabay.com
Ребенок при рождении весил 1,7 килограмма. Фото: pixabay.com

Португальская каноистка Катарина Секейра произвела на свет ребенка через три месяца после того, как медики признали её мозг недееспособным.

Как передаёт The Sun, женщина была на 19-й неделе беременности, когда её госпитализировали с тяжёлым приступом астмы. Спортсменку ввели в искусственную кому, что спровоцировало ухудшение ее состояния. Спустя пару дней медработники констатировали смерть головного мозга. Инцидент произошёл в декабре 2018 года.

Отмечается, что врачи не переставали поддерживать жизнедеятельность организма Секейры, чтобы она могла выносить ребенка.

Это продолжалось на протяжении 56 дней. После чего медики были вынуждены прибегнуть к кесареву сечению. Через пару часов 26-летнюю пациентку отключили от систем жизнеобеспечения.

Таким образом, на свет появился мальчик по имени Сальвадор. При рождении он весил 1,7 килограмма. Врачи заявили, что его можно считать здоровым ровно в такой же степени, как и «любого другого недоношенного ребенка».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что после гибели ребенка в Неве возбуждено дело.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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