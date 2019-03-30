Жители посёлка Понтонное жалуются на воду с фекалиями

Жители перестали употреблять воду из-под крана Фото:
Жители перестали употреблять воду из-под крана Фото: "Гражданский патруль"

В Приозерском районе Ленобласти жители поселка Понтонное обратились с жалобами на качество воды в организацию гражданско-правовой самозащиты «Гражданский патруль».

Как стало известно Gazeta. SPb, проблема с водой беспокоит жителей уже довольно давно. С этим вопросом они неоднократно обращались в местную администрацию, однако положительных результатов это не принесло.

Для местных жителей водопровод перестал быть основным источником водоснабжения. Они прибегают к использованию колодцев.

По словам местной жительницы Нины Волоховой, нечистоты сливают в ручей из последнего коллектора в поселке уже не первый год. Очистных сооружений в Понтонном не предусмотрено. Вода из ручья смешивается с канализационными стоками, после чего впадает в реку Вуоксу. Далее ее закачивают в квартиры под видом питьевой воды.

«Гражданский патруль» обратился в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру по факту нарушения природоохранного законодательства и неисполнения Администрацией МО Ромашкинское сельское поселение, а также в Роспотребнадзор для установления факта незаконного слива канализационных отходов и проверки технического состояния канализационного коллектора.

По словам руководителя «Гражданского патруля» Ростислав Антонова, речь идёт о вопиющей халатности, которая может обернуться как многочисленными заболеваниями жителей посёлка, так и фатальными последствиями, пишет «Конкретно.ру»

Активисты рассчитывают, что после прокурорской проверки нарушения устранят.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что аутлет в Пулково сбрасывал загрязняющие веществ в канализацию Петербурга.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Водоснабжение канализация ленобласть нечистоты поселок Понтонное Приозерский район
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