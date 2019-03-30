В Петербурге у студентки вытащили кошелек с 52 тысячами рублей

Инцидент произошел в магазине у дома № 68 по улице Железноводской улице на Васильевском острове Санкт-Петербурга в пятницу, 29 марта. Находясь в магазине, девушка обнаружила, что не может расплатиться за купленные вещи из-за отсутствия кошелька. 20-летняя студентка сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление от потерпевшей и приступили к розыску злоумышленников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Эрмитаже вор вытащил у француза кошелёк, но сбежать не успел. Все произошло, когда иностранец созерцал экспонаты главного музея города на Неве. Преступник оказался тихим – он незаметно вытащил из наплечной сумки француза кошелек и убежал. Однако путешественник быстро заметил пропажу. В результате воришка был задержан «по горячим следам» в одном из залов Эрмитажа.