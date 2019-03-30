Полицейские разыскивают злоумышленницу, похитившую деньги у подростка

В полицию Центрального района Петербурга поступила информация о том, что неизвестная женщина «втерлась в доверие» к 15-летней девочке и похитила у нее в кафе на Лиговском проспекте 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге водитель подвез 24-летнюю девушку, а в качестве благодарности она украла у него деньги и документы. В общей сложности злоумышленница похитила две тысячи рублей. Бойцы Росгвардии по «горячим» следам задержали подозреваемую на улице Некрасова. Как выяснилось, девушка числится в федеральном розыске за кражу.