Фестиваль животных из приютов «Держи лапу!» проходит в Петербурге

В эти выходные в Петербурге состоится фестиваль «Держи лапу!». Мероприятие преследует благую цель — отдать в хорошие руки животных из приютов.

Фестиваль «Держи лапу!» будет проходить в Северной столице 30 и 31 марта. Организаторы мероприятия надеются, что фестиваль поможет пристроить в собак и кошек из приютов в надёжные руки.

Около 100 кошек и собак будут ждать своих хозяев и радовать гостей фестиваля в креативном пространстве «Люмьер-Холл», говорится в группе «Вконтакте».

Отмечается, что животные очень надеются, что им не придётся возвращаться обратно в приют, а поедут домой с новыми хозяевами.

Во время мероприятия будет проводиться сбор подарков для животных из приютов. Участники могут захватить с собой корм, игрушки, ошейники, лекарства и другие необходимые вещи.

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