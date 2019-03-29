“Смешной фестиваль” в Петербурге — самое интересное событие выходных

Клоуны, мимы, барабанщицы пройдут в воскресенье шествием по Васильевскому острову. Фото: pixabay.com

Клоуны, мимы, барабанщицы пройдут в воскресенье шествием по Васильевскому острову. Фото: pixabay.com

Эксперты изучили показатели популярности культурных и спортивных событий в России 30-31 марта.

“Смешной фестиваль” в Санкт-Петербурга назвали самым популярным событием на выходные 30-31 марта в России, сообщили Gazeta.SPb аналитики агентства “Турстат” 29 марта, изучив показатели популярности культурных событий России на ближайший уик-енд.

Второе место заняла “Неделя моды” в Москве, которая идет до 3 апреля. В Клине проходит фестиваль народных промыслов — он занял третью строчку, в Тюмени фанаты биатлона съезжаются на Чемпионат России, а в Салехарде 30 марта отметят день Оленевода.

Праздник юмора “Смешной фестиваль” откроют 31 марта в Санкт-Петербурге шествием клоунов, мимов, барабанщиц и других артистов на 6 и 7 линиях Васильевского острова. В ДК им. Кирова проведут ночной марафон смеха с 1 по 6 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что 30 марта “Ленсвет” выключит в Петербурге свет в честь “Часа земли”.