Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, информирующем о призыве на службу русскоговорящих сотрудников. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетям.
На рекламном баннере, который висит на одной из станций метрополитена Вашингтона, размещен текст, который дословно можно перевести так: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».
@CIA recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? @StateDept pic.twitter.com/MDRg1p3KJq
— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.
Авторы рекламной растяжки хотели привлечь внимание русскоговорящей аудитории, но ошиблись с формой английского глагола состояния to be, вызвав рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент России Владимир Путин считает, что Интернет — это спецпроект ЦРУ.