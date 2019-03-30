ЦРУ сделало ошибку в рекламе по призыву русскоговорящих на службу

Рекламный баннер ЦРУ. Фото: Тwitter/davidbrunnstrom
Рекламный баннер ЦРУ. Фото: Тwitter/davidbrunnstrom

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, информирующем о призыве на службу русскоговорящих сотрудников. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетям.

На рекламном баннере, который висит на одной из станций метрополитена Вашингтона, размещен текст, который дословно можно перевести так: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Авторы рекламной растяжки хотели привлечь внимание русскоговорящей аудитории, но ошиблись с формой английского глагола состояния to be, вызвав рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент России Владимир Путин считает, что Интернет — это спецпроект ЦРУ.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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