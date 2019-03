Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, информирующем о призыве на службу русскоговорящих сотрудников. Новость мгновенно разлетелась по социальным сетям.

На рекламном баннере, который висит на одной из станций метрополитена Вашингтона, размещен текст, который дословно можно перевести так: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq

— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.