В США покажут российскую киноленту «Спасти Ленинград»

Военную драму «Спасти Ленинград», снятую режиссером Алексеем Козловым, продали для показа на территории Германии, Кореи, США, Канады, Великобритании, Чехии, Словакии и ОАЭ. Об этом стало известно в пятницу, 29 марта.

Как сообщают Известия, Германия, ОАЭ и Кипр также приобрели киноленту «Супербобровы: Народные мстители».

Сейчас ведутся переговоры по продажам фильмов на территории Китая, Индии и ряда других стран.

Напомним, что премьерный показ фильма «Спасти Ленинград» в России состоялся 27 января и был приурочен к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Фильм основан на реальных событиях. По сюжету картины события разворачиваются в сентябре 1941 года. Бюджет проекта оценивается в 237 миллионов рублей.

В середине марта глава Минкультуры РФ Владимир Мединский назвал кинематограф «жесткой силой». По его мнению, именно он позволит продвинуть российские идеи за рубежом. Режиссер Федор Бондарчук предложил выделять на эти цели 400 млн рублей в год. Он также считает, что необходимо создать отдельную компанию.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что “Лендок” приглашает на бесплатные показы архивного кино.