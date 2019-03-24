“Лендок” приглашает на бесплатные показы архивного кино

Фестиваль на открытой киностудии будет проходить с 24 марта до 31 марта. Фото: https://pixabay.com

Фестиваль на открытой киностудии будет проходить с 24 марта до 31 марта. Фото: https://pixabay.com

Петербуржцы и гости города смогут увидеть фильмы в рамках XXII фестиваля архивного кино “Белые Столбы”, открытие которого пройдет сегодня.

Фестиваль на открытой киностудии будет проходить до 31 марта, сообщает “Лендок”. Организаторы отмечают, что задачей фестиваля является знакомство зрителей с коллекцией одного из крупнейших киноархивов в мире.

Зрители смогут увидеть немое кино “Обломок империи” 1929 года в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области. Также в реставрационный список кинопоказа войдет картина “Облако-рай” 1990 года.

По словам сотрудников киностудии, наиболее ценной в рубрике “Архивные находки” является мелодрама “Псиша, танцовщица Екатерины” 1922 года. Картина была сняла в Германии с участием театральных актеров Ольги Гзовской и Михаила Тарханова.

Зрители смогут увидеть и две американские картины, которые удалось найти в коллекции Госфильмофонда. В рамках фестиваля покажут остросюжетный фильм “Заплати мне” 1917 года и экспериментальный фильм Романа Фролиха “Пленник” 1934 года.

Кинопоказы будут проходить бесплатно. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Открытой киностудии “Лендок”.

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