В Петербурге снова минируют здания. Эвакуировали 18 ТЦ и пять вокзалов

Пятничные прогулки по торговым центрам Санкт-Петербурга обернулись для петербуржцев уже порядком надоевшими эвакуациями.

В субботу, 29 марта, письма с угрозами взрыва пришли в 18 торговых центров и пять вокзалов.

По данным группы «Аварийный Петербург» в соцсети «ВКонтакте», сотрудникам профильных ведомств пришлось осмотреть каждое из зданий и вывести из учреждений порядка 5 000 человек.

Опасные предметы в зданиях обнаружены не были.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пятницу ложные минирования вывели на улицу 17,5 тысяч петербуржцев. Очередная волна ложных минирований затронула в последний рабочий день многие ведомства Петербурга.

Так, людей эвакуировали из торговых центров, музеев, затронула “волна” и морской порт Петербурга. Сотрудники полиции и спасатели проверили 23 учебных заведения, торговые центры, музей, а также морской порт города.