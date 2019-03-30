В Петербурге снова минируют здания. Эвакуировали 18 ТЦ и пять вокзалов

Эвакуация ТЦ. Фото: Аварийный Петербург
Эвакуация ТЦ. Фото: Аварийный Петербург

Пятничные прогулки по торговым центрам Санкт-Петербурга обернулись для петербуржцев уже порядком надоевшими эвакуациями.

В субботу, 29 марта, письма с угрозами взрыва пришли в 18 торговых центров и пять вокзалов.

По данным группы «Аварийный Петербург» в соцсети «ВКонтакте», сотрудникам профильных ведомств пришлось осмотреть каждое из зданий и вывести из учреждений порядка 5 000 человек.

Опасные предметы в зданиях обнаружены не были.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пятницу ложные минирования вывели на улицу 17,5 тысяч петербуржцев. Очередная волна ложных минирований затронула в последний рабочий день многие ведомства Петербурга.

Так, людей эвакуировали из торговых центров, музеев, затронула “волна” и морской порт Петербурга. Сотрудники полиции и спасатели проверили 23 учебных заведения, торговые центры, музей, а также морской порт города.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
вокзалы минирование тц эвакуации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонтные работы на улице Посадской
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
В США покажут российскую киноленту «Спасти Ленинград»
В Петербурге снова минируют здания. Эвакуировали 18 ТЦ и пять вокзалов
ДТП в Колпино: такси вылетело на обочину, один человек госпитализирован
Жители Петербурга обнимают детскую поликлинику №44
Куда сходить в последние выходные марта в Петербурге
Трамп не исключает проведение переговоров с Путиным по Венесуэле