В пятницу ложные минирования вывели на улицу 17,5 тысяч петербуржцев

В ходе осмотров взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Фото: https://vk.com/spb_today

В ходе осмотров взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Фото: https://vk.com/spb_today

Сотрудники полиции и спасатели проверили 23 учебных заведения, торговые центры, музей, а также морской порт города.

Очередная волна ложных минирований затронула в последний рабочий день многие ведомства Петербурга. Так, людей эвакуировали из торговых центров, музеев, затронула “волна” и морской порт Петербурга.

Второй день подряд эвакуация проходила и в главном музее Петербурга. Сотрудников и посетителей Эрмитаж эвакуировали из главного здания на Дворцовой площади. Всего было эвакуировано за 22 марта порядка 17,5 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками полиции было осмотрено 23 учебных учреждения. В ходе осмотров взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрмитаж повторно эвакуируют из-за звонка об угрозе теракта.