Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Самыми стабильными в списке значатся промышленность, торговая сфера и строительство. Фото: Рixabay

Самыми стабильными в списке значатся промышленность, торговая сфера и строительство. Фото: Рixabay

ВНИИ труда Минтруда России составило рейтинг самых стабильных сфер для работы. Об этом сообщает RT.

Самыми стабильными в списке значатся промышленность, торговая сфера, строительство, гостиничный бизнес и сегмент общественного питания. Также «не шаткими» отраслями в социальной сфере оказались здравоохранение и образование.

Кроме того, не сильно переживают о выплате зарплат и увольнениях в сфере IT-технологий. Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ.

В нестабильную категорию также вошли сферы администрирования и документооборота, работа в банках и страховых компаниях. Главной причиной шаткости сферы труда в институте назвали новые технологии, которые постепенно рутинные процессы, ранее выполняемые людьми.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что специалисты в сфере IT стали самыми востребованными в 2019 году.