У Новой Голландии станет на один мост больше. Его построят через Крюков канал

В скором времени в Адмиралтейском районе Петербурга возведут еще один мост у острова Новая Голландия. Его наведут через Крюков канал.

Как сообщает Коммерсант, в основе лежала концепция реконструкции острова, разработанная голландской фирмой West-8 по заказу ООО «Новая Голландия девелопмент», которая подразумевала строительство двух мостов. Однако чуть позже проект приостановили по юридическим причинам, которые препятствовали возведению капитальных объектов на данном участке.

Сейчас речь идёт о том, что мост может получить статус «временный». Его строительство севернее Ново-Голландского канала стартовало в 2019 году.

Напомним, что ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге построят мост через Лахтинскую гавань.

Строительство нового моста в Приморском районе Санкт-Петербурга планирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Переправа будет возведена рядом с «Лахта Центром».