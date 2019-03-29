В Петербурге построят мост через Лахтинскую гавань

Мост будет расположен рядом с "Лахта Центром". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Мост будет расположен рядом с "Лахта Центром". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Постройку нового автомобильного моста в Приморском районе планирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост будет располагаться рядом с «Лахта Центром».

Члены Комитета по развитию транспортной инфраструктуры ведут разработку нового проекта, который предполагает постройку автомобильного моста через Лахтинскую гавань.

Работы по строительству объекта будут осуществляться компанией «Петербургские дороги». По предварительному проекту мост будет выходить на Приморское шоссе и на улицу Савушкина. Планируется сделать мост четырехполосным с расчетной скоростью движения до 40 километров в час.

Предварительные сроки заверения строительных работ – до 2023 года.

В Комитете сообщили, что готовы приступать к работе при условии выделения бюджета уже в 2020-2021 годах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Песков назвал вопрос передачи «Исаакия» выбором властей Петербурга.