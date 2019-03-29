Песков назвал вопрос передачи «Исаакия» выбором властей Петербурга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение вопроса о передаче Исаакиевского собора Российской православной церкви прерогативой правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет об одном из крупнейших исторических объектов Санкт-Петербурга. С самого начала в Кремле говорили о том, что это исключительно городская, региональная прерогатива. И здесь какой-то точки зрения Кремля не требуется», — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, что общественность Северной столицы всколыхнуло известие о том, что Исаакиевский собор может быть передан во владение российской православной церкви. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что вопрос о передаче церкви архитектурного памятника, который является одним из самых популярных музеев в городе на Неве, должен решаться с учетом мнения горожан.

Исаакиевский собор строили с 1818 по 1858 год. В 1928 году он получил статус музея. Богослужения в соборе возобновили в 1991 году и с тех пор проводятся ежедневно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы активно выходили на протесты по делу о передачи «Исаакия» — среди протестующих неоднократно видели и депутатов ЗакСобрания Санкт-Петербурга.