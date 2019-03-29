РПЦ не получит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Собор не нужно передавать церкви, чтобы проводить в нем службы — да и горожане против.

Исаакиевский собор не станут отдавать в распоряжение Русской Православной Церкви, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Министерству культуры 29 марта.

Как сообщил источник, передача собора не нужна, чтобы проводить литургии. Кроме этого, заметили и недовольство жителей Санкт-Петербурга. Петербуржцы выходили на протесты с 2017 года — среди протестующих неоднократно видели и депутатов ЗакСобрания Санкт-Петербурга.

Церковь не подала в КИО Петербурга заявку на передачу храма, а срок в течение которого это можно было сделать истек 20 декабря 2018 года.

Исаакиевский собор строили с 1818 по 1858 год. В 1928 году он получил статус музея. Богослужения в соборе возобновили в 1991 году и с тех пор проводятся ежедневно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Исаакиевский собор отреставрирует картину Брюллова.