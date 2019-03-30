Вторая смена может сделать петербургских школьников агрессивнее

Часть школьников из-за второй смены может стать агрессивнее, считает эксперт, а младшие с ней просто не справятся. Фото: Pixabay

Часть школьников из-за второй смены может стать агрессивнее, считает эксперт, а младшие с ней просто не справятся. Фото: Pixabay

Это может произойти с детьми, которым важен четкий режим дня для успешной учебы. Их эмоциональное состояние «пошатнется», считает эксперт. Но есть и светлая сторона ситуации.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова предложила ввести вторую смену в школах Петербурга. Обсуждения этой инициативы не утихают в соцсетях.

Психолог и автор психологических программ для подростков, руководитель психологического центра Юлия Холодова рассказала Gazeta.SPb, что однозначно влияние «второй смены» на ребенка оценить нельзя. Поскольку это зависит от возраста, темперамента, типа нервной системы ученика и не только.

Однако, считает эксперт, первоклассникам и второклассникам будет сложнее учиться в первую смену, потому что этот возраст – кризисный период, здесь нельзя увеличивать нагрузку.

«Обучение во вторую смену может ударить также по детям и подросткам, которым важен четкий алгоритм, чтобы успешно учиться. Если это резко изменить, у детей могут возникнуть эмоциональные нарушения, а отсюда – агрессивное поведение»,- говорит Юлия Холодова.

Кроме того, у части детей, отмечает психолог, из-за перехода на вторую смену может увеличиться тревожность и на это есть целый ряд причин. Среди таких эксперт называет смену режима дня, нарушение привычного круга общения и, в целом, изменение образа жизни семьи. Если брать вторую причину, ребенок не сможет посещать в привычное время привычные кружки и секции , где общался с друзьями, а подростки остро реагируют на нарушение общения. А третья причина означает то, что ребенок будет жить по другому графику, нежели родители, то есть реже проводить с ними время. Это повышает тревожность младших школьников, поясняет психолог.

Подытоживая, Юлия Холодова говорит, что вторая смена может негативно сказаться на психологическом состоянии какой-то части школьников, особенно младшего возраста. Но эксперт предлагает посмотреть на ситуацию шире:

«Если у одаренного ребенка будет больше шансов попасть в гимназию или лицей из обычной школы (пусть даже на вторую смену) – то это к лучшему. Или родители смогут водить ребенка в школу, которая рядом с домом (пусть во вторую смену), чем будить его в шесть утра и везти в отдаленную школу (или отправлять одного на транспорте) – то это, возможно, принесет пользу. Поэтому предлагаю сопоставлять возможные преимущества и побочные эффекты для каждого конкретного ребенка», — говорит Юлия Холодова.

Хорошо, если у родителей будет возможность выбора – первая или вторая смена, заключает эксперт.

На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, как ко второй смене относятся петербургские родители и работники школы. Они считают, стоит не вводить вторую смену в Петербурге, а строить дополнительные школы.