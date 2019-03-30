На станцию метро “Проспект Ветеранов” пытался прорваться пассажир с автоматом Калашникова

Пассажир уверял сотрудников полиции, что автомат принадлежит не его, а друга. Фото: https://ru.wikipedia.org
Пассажир уверял сотрудников полиции, что автомат принадлежит не его, а друга. Фото: https://ru.wikipedia.org

Пассажира остановили и после досмотра у него был обнаружен АК-47. Молодой человек со странной ручной кладью оказался студентом.

О происшествии на одной из станций петербургской подземки сообщает сегодня около 20:30 “Аварийный Петербург”. В сумке был обнаружен АК-47. Студент 18 лет сказал, что автомат Калашникова везет в общежитие, расположенное на проспекте Славы.

Также он уверял сотрудников полиции, что автомат не его, а друга. После проверки выяснилось, что оружие было учебным, ствол заварен.

Студент учится в Академии транспортных технологий.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
метро происшествие проспект ветеранов
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