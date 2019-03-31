Актера Штейнберга из сериала “Глухарь” госпитализировали с сотрясением мозга

В настоящее время 34-летний актер находится под наблюдением врачей. Фото: https://www.instagram.com/simonsteinberg/

В настоящее время 34-летний актер находится под наблюдением врачей. Фото: https://www.instagram.com/simonsteinberg/

Инцидент произошел в субботу вечером в здании столичного “Гоголь-центра”. Скорую вызывали актеру Семену Штейнбергу.

Подробности инцидента не сообщают, также пока не установлена причина получения сильных повреждений. Однако Пятый канал сообщает, что актера популярного сериала госпитализировали с сильны кровотечением. Врачи зафиксировали сотрясения мозга.

Посетителю московского “Гоголь центра” пришлось срочно вызвать скорую. В настоящее время 34-летний актер находится под наблюдением врачей.

Напомним, Семен Штейнберг известен ролями в сериалах “Глухарь”, “Домашний арест”, “Братья Карамазовы” и “Десантура”.

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