Актера Штейнберга из сериала “Глухарь” госпитализировали с сотрясением мозга

Инцидент произошел в субботу вечером в здании столичного “Гоголь-центра”. Скорую вызывали актеру Семену Штейнбергу.
Подробности инцидента не сообщают, также пока не установлена причина получения сильных повреждений. Однако Пятый канал сообщает, что актера популярного сериала госпитализировали с сильны кровотечением. Врачи зафиксировали сотрясения мозга.
Посетителю московского “Гоголь центра” пришлось срочно вызвать скорую. В настоящее время 34-летний актер находится под наблюдением врачей.
Напомним, Семен Штейнберг известен ролями в сериалах “Глухарь”, “Домашний арест”, “Братья Карамазовы” и “Десантура”.
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