“Невероятные приключения” пьяной школьницы в Красном Селе попали на видео

Ранее сообщалось, что девочку 12 лет избили подростки в парке . Однако на кадрах, которые зафиксировала городская камера видеонаблюдения видно, что девочка не в состоянии идти сама.

На кадрах видно, что девочка еле держится на ногах. Она несколько раз падала. Первое падение было зафиксированное возле дома 120 по проспекту Ленина. После падения девочке удалось встать на ноги и продолжить движение. Второе — около улицы Свободы, школьница неудачно упала на спину ударившись об поребрик и повредила череп.

Инцидент начали расследовать правоохранительные органы. В начале сообщалось, что ее избили в парке Победы. Однако врачи установили, что девочка была в сильном алкогольном опьянении. И все полученные травмы были получены от падений.

Скорую вызвали прохожие на улице Равенства. Там девочка встать уже не смогла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьница стала “заложницей” конфликта бывших супругов.