Эксперт: рождаемость упала потому, что трусы заменили памперсами

Рождаемость в Северной столице, по последним данным, растет за счет мигрантов, а не за счет новорожденных петербуржцев. Основатель сети секс-шопов «Розовый кролик» считает, что это вызвано ещё и «памперсами».

Максимилиан Лапин рассказал Gazeta.SPb о том, как «памперсы» влияют на рождаемость, сколько детей нужно петербургской семье и когда лучше рожать.

Есть теория бесплодия, вызванная «памперсами», и ранее вы упоминали её как одну из причин, почему петербурженки стали рожать меньше. Расскажите о ней подробнее.

В 1990-е годы, когда в России появились «памперсы», люди стали ими пользоваться, не зная последствий. Сейчас эти дети выросли, и по разным данным, бесплодие у некоторых петербуржцев из них именно из-за ношения «памперсов». Дело вот в чём – с точки зрения физиологии мальчика и мужчины, яички должны находиться при температуре на градус ниже, чем всё остальное тело. По идее, они должны спокойно болтаться между ног и проветриваться.

Поэтому все, что зажимает эти органы и не дает нормального теплообмена, нарушает их работу. «Памперсы» вообще герметизируют и не пропускают воздух. В рекламе говорится, что «памперсы» обеспечивают тепло, но половые органы мальчиков не должны быть в тепле, а должны находиться в прохладе.

Недаром само слово трусы идет от слова «трусить», то есть свободно болтаться. Вот это свободное «болтание» и обдувание как раз и дает возможность физиологически нормально работать этим яичкам, поэтому важно, чтобы и взрослые носили свободно болтающиеся трусы, то, что раньше в народе у нас называли «семейниками».

Согласны ли вы, что зачастую петербуржцы принимают решение о создании семьи и рождении ребёнка под давлением общества или родственников?

При молодом возрасте и финансовой зависимости от родственников, очень часто сейчас приходится некоторым новоявленным беременным принимать решение об аборте. Кроме того, финансовая зависимость от родителей приводит к тому, что родители могут быть против брака и рождения детей. Бывает и наоборот – родители сильно «содействуют» браку, выбирают жену/мужа даже не по желанию молодого человека или девушки, а по их видению. Так что да, общество и родственники играют роль в этом деле.

В каком возрасте лучше заводить семью сейчас в Петербурге, а в каком – рожать?

Что касается здравого смысла, то физиологическое созревание, в среднем, происходит где-то к 18-ти годам, но социальный вопрос – сложнее. Основная проблема с финансами – люди набирают ипотеки и кредиты, чтобы обрести хоть какую-то самостоятельность, на это уходит время и семьи получается заводить позже. Поэтому однозначно сказать нельзя.

Какое количество детей в петербургской семье, по вашему мнению, было бы оптимальным сейчас?

Конечно, оптимальным было бы трое детей в петербургской семье, тогда город потихонечку бы «наобрабатывал» больше молодежи, нежели больше стариков. Но это сейчас, скорее всего, происходит за счет приезжих, которые привыкли заводить большие семьи, иметь много детей.