Эксперт: рождаемость упала потому, что трусы заменили памперсами

Основатель петербургской сети секс-шопов
Основатель петербургской сети секс-шопов "Розовый Кролик" Масимилиан Лапин. Фото: @maximilian_lapin

Рождаемость в Северной столице, по последним данным, растет за счет мигрантов, а не за счет новорожденных петербуржцев. Основатель сети секс-шопов «Розовый кролик» считает, что это вызвано ещё и «памперсами».

Максимилиан Лапин рассказал Gazeta.SPb о том, как «памперсы» влияют на рождаемость, сколько детей нужно петербургской семье и когда лучше рожать.

Есть теория бесплодия, вызванная «памперсами», и ранее вы упоминали её как одну из причин, почему петербурженки стали рожать меньше. Расскажите о ней подробнее.

В 1990-е годы, когда в России появились «памперсы», люди стали ими пользоваться, не зная последствий. Сейчас эти дети выросли, и по разным данным, бесплодие у некоторых петербуржцев из них именно из-за ношения «памперсов». Дело вот в чём – с точки зрения физиологии мальчика и мужчины, яички должны находиться при температуре на градус ниже, чем всё остальное тело. По идее, они должны спокойно болтаться между ног и проветриваться.

Поэтому все, что зажимает эти органы и не дает нормального теплообмена, нарушает их работу. «Памперсы» вообще герметизируют и не пропускают воздух. В рекламе говорится, что «памперсы» обеспечивают тепло, но половые органы мальчиков не должны быть в тепле, а должны находиться в прохладе.

Недаром само слово трусы идет от слова «трусить», то есть свободно болтаться. Вот это свободное «болтание» и обдувание как раз и дает возможность физиологически нормально работать этим яичкам, поэтому важно, чтобы и взрослые носили свободно болтающиеся трусы, то, что раньше в народе у нас называли «семейниками».

Согласны ли вы, что зачастую петербуржцы принимают решение о создании семьи и рождении ребёнка под давлением общества или родственников?

При молодом возрасте и финансовой зависимости от родственников, очень часто сейчас приходится некоторым новоявленным беременным принимать решение об аборте. Кроме того, финансовая зависимость от родителей приводит к тому, что родители могут быть против брака и рождения детей. Бывает и наоборот – родители сильно «содействуют» браку, выбирают жену/мужа даже не по желанию молодого человека или девушки, а по их видению. Так что да, общество и родственники играют роль в этом деле.

В каком возрасте лучше заводить семью сейчас в Петербурге, а в каком – рожать?

Что касается здравого смысла, то физиологическое созревание, в среднем, происходит где-то к 18-ти годам, но социальный вопрос – сложнее. Основная проблема с финансами – люди набирают ипотеки и кредиты, чтобы обрести хоть какую-то самостоятельность, на это уходит время и семьи получается заводить позже. Поэтому однозначно сказать нельзя.

Какое количество детей в петербургской семье, по вашему мнению, было бы оптимальным сейчас?

Конечно, оптимальным было бы трое детей в петербургской семье, тогда город потихонечку бы «наобрабатывал» больше молодежи, нежели больше стариков. Но это сейчас, скорее всего, происходит за счет приезжих, которые привыкли заводить большие семьи, иметь много детей.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
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Эксперт: рождаемость упала потому, что трусы заменили памперсами