The New York Times сообщил об исчезновении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Фото: Tolga Akmen / AFP / Scanpix / LETA
Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Фото: Tolga Akmen / AFP / Scanpix / LETA

В филиале Лувра в Абу-Даби потеряли картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая ранее была приобретена одним из саудовских на аукционе Christieʼs за рекордные 450,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает газета New York Times.

Известно, что филиал Лувра осенью 2018 года отменил выставку и показ картины. При этом сотрудники музея говорят, что не знают обстоятельств пропажи полотна.

В парижском Лувре также не могут найти «Спасителя мира». Французские чиновники не теряют надежду отыскать картину к сентябрю текущего года, дабы показать ее на выставке в Париже, приуроченной к 500-летию со дня смерти да Винчи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, за кражу картины Куинжи директор Третьяковки отделался выговором. В ходе расследования сотрудниками экспертной группы были найдены нарушения в работе системы безопасности музея.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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