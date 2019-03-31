Дикие лисы атакуют Москву и выбираются в пределы МКАД

Каждую неделю специалисты получают от москвичей до 40 обращений по поводу зверей. Фото: https://pixabay.com

Каждую неделю специалисты получают от москвичей до 40 обращений по поводу зверей. Фото: https://pixabay.com

В столице стало меньше ворон, крыс и бродячих собак и кошек, но появилась новая проблема. Каждую неделю москвичи сообщают о том, что видели диких животных.

Дикие лисы встречаются в основном на юге и юго-востоке города. Однако были замечены и случаи, когда лисы выбирались в пределы МКАД. Об этом сообщает Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он назвал такое явление настоящим нашествие. Ранее таких массовых визитов замечено не было. Зато в Москве стало меньше крыс, ворон и бродячих собак и кошек. Правда кормовая база осталась и диких хищников она привлекла.

Каждую неделю специалисты получают от москвичей до 40 обращений по поводу зверей. Дикие животные, отмечают сотрудники, расценивают город, как среду обитания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге активизировались змеи. Одна из них ужалила собаку.