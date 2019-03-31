Петербуржцы жалуются на рекламу алкоголя в почтовых ящиках

Есть и те жители Северной столицы, кто предлагает просто взять и выкинуть листовки, а не устраивать «разборки». Вот и законом реклама в почтовых ящиках не запрещена, отмечает эксперт, а запретить её пока нельзя по целому ряду причин.

Жители Фрунзенского района Северной столицы на интернет-сервисе «Яндекс. Район» поднимают старую, но волнующую тему. Они делятся фотографиями, где видно, как в почтовых ящиках торчат рекламные буклеты. Принадлежат они, по-видимому, сети алкогольных магазинов. Но главное не это – а то, что жильцов подъезда раздражает и даже беспокоит несколько моментов.

Прежде всего грязь, которую разводят рекламщики. Далее – спам, из-за которого в потоке буклетов невозможно найти важное письмо или газету. И, наконец, опасность – по обилию рекламы в ящике преступники могут понять, в какую квартиру идти.

Другие же петербуржцы пишут, что проблемы нет, ведь буклеты можно просто взять и выкинуть. Люди, которые их разносят, тоже имеют право зарабатывать, к тому же законом это не запрещено.

Действительно, закон не запрещает раскладывать рекламную продукцию по почтовым ящикам. Почему – объясняет депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин на портале Nikeshin.Ru.

Законодательством Петербурга такие вопросы не регулируются, говорит депутат. Эти нормы можно было включить в Федеральный закон «О рекламе», но однако ничего о почтовых ящиках там не написано. Причина в том, что почтовые ящики не принадлежат никому из жильцов дома, а находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций. В Европе, например, почтовые ящики – частная собственность и туда рекламу бросать нельзя, а в Петербурге – нет, отмечает Сергей Никешин.

Перевести ящики в собственность «Почты России», а такие предложения поступают в Госдуму, рассказывает депутат – тоже не выход. Поскольку Федеральная антимонопольная служба России полагает, если «Почта России» получит полное право использования ящиков, это ограничит права граждан. А именно – закрепленное конституцией право свободно получать информацию, объясняет Сергей Никешин. «Следовательно, в соответствии с действующим федеральным законодательством запретить распространять газеты и листовки по почтовым ящикам не представляется возможным». — считает он.

Получается, пока в Северной столице разносить рекламные листовки по почтовым ящикам всё же законом разрешается. В перспективе, можно предположить, этот вопрос будет решен, потому что жалобы на такую рекламу в Петербурге возникают регулярно. А пока дело жителей города – спокойно реагировать на листовки и выкидывать их в урны.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы ищут способы борьбы с расклейщиками объявлений.