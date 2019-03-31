Первоапрель встретит жителей Петербурга сильным ветром и снегом

Погода в Санкт-Петербурге. Фото: pixabay.com
Погода в Санкт-Петербурге. Фото: pixabay.com

Апрель ворвётся в Петербург в сопровождении сильного ветра и снегом в придачу. Кроме того, в ночное время горожан ожидает минусовая температура. Первоапрель «разыграет» для всех «весеннее» тепло.

В понедельник, 1 апреля, в Северной столице будет дуть северо-западный, западный ветер: его скорость может достигать до 13 м/с. Отмечается, что в некоторых местах возможен небольшой снег, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

В ночное время суток столбик термометра может опуститься до -3 градусов, однако уже днём подскочить до +5.

Резкое потепление ожидает петербуржцев в середине недели. Так, в среду, 3 апреля, в городе на Неве прогнозируют до +11 градусов и без осадков.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Первоапрель встретит жителей Петербурга сильным ветром и снегом
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