Погода в выходные не обрадует петербуржцев

В выходные, 30 и 31 марта, в Северной Столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Пятница стала самым теплым днем с начала 2019 года. Температура сегодня достигала 10 градусов выше нуля. Петербуржцы заметили распустившуюся на газонах мать-и-мачеху, радовали глаза горожан и подснежники.

Однако сегодня синоптиками был объявлен жёлтый уровень опасности в связи с крайне сильными порывами ветра, что немного омрачило весеннюю радость.

Сотрудники Северо-Западного гидрометцентра предупреждают петербуржцев о том, что в предстоящие выходные в городе будет очень дождливо. Отмечается, что мокрые осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

Температура 30 марта будет составлять от 5 до 6 градусов выше нуля днем, а ночью чуть прохладнее – до 1 градуса тепла.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленобласти.