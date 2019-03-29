Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ленобласти

Жителям рекомендуют не стоять под деревьями и хрупкими конструкциями. Фото: pixabay.com

Жителям рекомендуют не стоять под деревьями и хрупкими конструкциями. Фото: pixabay.com

О порывах западного ветра в 15 м/с сообщают и МЧС Санкт-Петербурга — и советуют быть аккуратнее.

Из-за сильного ветра спасатели Ленинградской области выпустили штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Ленинградской области 29 марта. Порывы ветра достигнут сегодня 15 м/с. Кроме этого на дорогах по-прежнему скользко.

Усиление ветра, как сообщают спасатели, может привести к целому ряду ЧС в регионе — от ДТП до кораблекрушений. В МЧС призвали жителей области быть готовыми к авариям на ЛЭП, падениям деревьев и наледи там, где она осталась, поломке поездов из-за оборванных проводов.

О сильном ветре с Финского залива сообщают и спасатели Санкт-Петербурга — порывы точно так же достигнут 15 м/с. В МЧС рекомендуют не открывать окна, убрать машину в гараж и не стоять под хрупкими конструкциями.

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