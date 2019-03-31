Лавров объяснил, с какой целью российские военные находятся в Венесуэле

Российские военнослужащие обслуживают в Венесуэле военную технику, поставленную туда ранее. На это у них есть все законные основания. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «России 1».

Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы,

— сказал министр.

Как сообщает РБК, Лавров также ответил на вопрос о том, насколько уместно в дипломатической практике употреблять такие выражения, как «убраться». Напомним, совсем недавно президент США Дональд Трамп высказал его в отношении России. Министр учтиво отметил, что не обсуждает новые «манеры» и «подходы» — это дело «вкуса каждого».

Когда в Венесуэле приземлились российские военные, Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из латиноамериканской республики.

По данным СМИ, 99 военнослужащих под руководством генерала-полковника Василия Тонкошкурова сейчас находятся в Венесуэле.

Сроки нахождения в Боливарианской Республике «российских военных специалистов», как назвали их в МИДе, пока не называются.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Лавров не стал отвечать на вопрос американского журналиста об Асаде.