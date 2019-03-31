После проведённой операции львица Симона принимает обезболивающие

Львицу после операции беспокоят боли в лапе Фото: vk.com/veles_spb

Львицу после операции беспокоят боли в лапе Фото: vk.com/veles_spb

Стало известно текущее состояние львицы Симоны, недавно перенесшей операцию в Москве. В центре реабилитации диких животных «Велес» сообщили, что животное беспокоят боли в лапе, поэтому ей дают обезболивающее.

Дома все равно лучше. Лапа сильно болит, сидит на таблетках,

— говорится в публикации сообщества центра.

Отмечается, что Симоне тяжело далась поездка в Москву, куда её отправили на операцию.

Животному прописали таблетки и суспензнию. Медики также временно ограничили Симоне физические нагрузки.

Операцию львица успешно перенесла 29 марта. Как рассказал хирург Михаил Каренин, у хищницы не развивалась левая локтевая кость, что привело к искривлению лучевой кости. В результате распределение нагрузки на лапу происходило неравномерно.

Напомним, что в начале 2019 года Симону выкупили у экс-участника «Дома-2» Александра Васюковича.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Львица Симона приходит в себя после операции в Москве.