Львица Симона приходит в себя после операции в Москве

Малышка чувствует себя хорошо и уже сегодня поедет домой – в центр для диких животных «Велес».

О том, что операция прошла успешно, стало известно 29 марта. Об этом рассказали волонтеры центра. Врач, осмотрев Симону, объяснил, что у нее искривление лучевой кости. Из-за этого животному было непросто ходить, но со временем все будет хорошо. Операция длилась менее получаса, Симона уже отошла от наркоза и пока нет никаких поводов для беспокойств. На данный момент лапа львицы все еще деформирована, но это можно подкорректировать. Врач уверяет, что если она будет придерживаться специальной диеты, то все встанет на свои места.

Напоминаем, что Симону в первый раз увидели в Санкт-Петербурге на улице. Тогда горожане перепугались – то же самое можно сказать и о львице. Позже выяснилось, что животное принадлежит экс-участнику «Дома-2». Узнав о Симоне, «Велес» выкупил ее и принялся ее лечить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что львица экс-участника «Дома-2» познакомилась со своей мамой в Ленинградской области.